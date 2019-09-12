Киев, , 13:31 — REGNUM С начала 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) пресекли перемещение через границу более 1,3 млн пачек сигарет, сообщили 12 сентября в пресс-службе ГПСУ.

Это почти на треть больше показателей, чем за аналогичный период 2018 года.

Наибольшую активность пограничники зафиксировали на украино-румынской границе. За 8 месяцев на ней зафиксировали 190 попыток перемещения контрабандных сигарет. В прошлом году за то же время правонарушители предприняли 160 попыток.

«Всего с начала года на участке ответственности Западного регионального управления правоохранители обнаружили и задержали восемь летательных аппаратов, которые использовались в противоправной деятельности», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Румынией украинские пограничники нашли недостроенный трубопровод, по которому контрабандисты намеревались перемещать товар в обход таможни.

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