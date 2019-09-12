Сеул, , 13:41 — REGNUM В южнокорейской провинции Канвондо начнут бороться с распространением сосновой стволовой нематодой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, до 26 сентября представители Лесной службы и смешных организаций обработают около 781 тыс. га леса, пораженных данным заболеванием, в 18 городах и уездах страны.

Известно, что для обработки деревьев будут задействованы 16 вертолетов. По данным представителей Лесной службы, все восстановительные и контрольные работы завершатся в марте 2020 года.

Сосновая стволовая нематода — это микроскопический червь, опасный паразит хвойных пород, вызывающий массовое увядание и гибель деревьев.