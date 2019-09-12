Сосновоборск, Красноярский край, , 13:06 — REGNUM В школу № 4 города Сосновоборска (Красноярский край), где произошёл конфликт между руководством образовательного учреждения и учеником с «неправильной» причёской, направлено предостережение за подписью заместителя министра образования Красноярского края Константина Масюлиса. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в региональном министерстве образования.

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В предостережении, в частности, говорится, что школа должна пересмотреть, приведя в соответствие с законом, положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, где в настоящее время прописан запрет на нестандартные причёски. Кроме того, как подчеркнули в министерстве, школа не имеет права настаивать на переводе мальчика на домашнее обучение или отстранении от занятий. Также министерство назвало недопустимой ситуацию, когда школьника без ведома родителей сняли с уроков и привели в кабинет директора для интервью журналистам.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, конфликт разгорелся в сентябре 2019 года. Родители четвероклассника сосновоборской школы Прохора N заявили, что ребёнку, ссылаясь на положение школы, настоятельно и в некорректной форме рекомендовали сменить причёску. В противном случае его грозились перевести на домашнее обучение.

Школьник является фанатом футболиста Златана Ибрагимовича. И экстравагантную причёску с бритыми висками и окрашиванием он сделал для того, чтобы быть похожим на своего кумира.

Ситуацией заинтересовалось следствие, проводится проверка.

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Тем временем министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями мальчика за действия руководства школы и обещала провести с директором разъяснительную беседу.

Мальчик продолжает посещать занятия.

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