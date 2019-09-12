Москва, , 12:56 — REGNUM Половина граждан (54%) считают, что российские программисты самые лучшие в мире. Свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также российские респонденты высоко ценят программистов из США (22%), Китая (14%), Японии (10%) и Индии (5%).

85% опрошенных убеждены что продукты отечественных программистов могут составить конкуренцию зарубежным аналогам. Противоположного мнения придерживаются лишь 8%.

Опрос проведен 10 сентября 2019 г. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, самые популярные профессии при поступлении в колледжи и вузы у выпускников школ в 2019 году — на специальности программист и медицинский работник.

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