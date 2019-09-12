Москва, , 12:53 — REGNUM Ряд рассекреченных документов, позволяющих восстановить обстоятельства первой советской Лунной программы, опубликовала 12 сентября госкорпорация «Роскосмос».

60 лет назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией «Луна-2». Через два дня она стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны. Подготовка к этому пуску, как и подготовка кораблей, осуществлялась в условиях секретности.

В перечень рассекреченных бумаг вошли: докладная записка Михаила Тихонравова «Об искусственном спутнике Земли», справка о траекториях полёта к Луне, постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О создании объекта «Е», обеспечивающего получение второй космической скорости и попадание в Луну, справка замечаний по двигательным установкам 8К72 и 8К73 — всего более 15 документов.

Межпланетная станция «Луна-2» достигла поверхности спутника Земли восточнее «Моря Ясности», вблизи кратеров Аристил, Архимед и Автолик. На борту «Луны-2» были помещены три символических вымпела: два в автоматическом межпланетном аппарате и один — в последней ступени ракеты-носителя «Восток-Л». Это были полые шары, составленные на манер футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями «СССР» и «СССР. Сентябрь 1959». При столкновении станции с Луной металлические вымпелы разлетелись по ее поверхности.

Станция представляла собой герметичный контейнер в форме шара, в котором располагалась научно-измерительная и радиотехническая аппаратура. В научное оборудование входили приборы для регистрации ядерных излучений и элементарных частиц, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Для передачи информации на Землю на станции было установлено три радиопередатчика, работающие на разных частотах.

15 сентября 1959 года, на следующий день после того, как на поверхность Луны был доставлен советский вымпел, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, находясь с визитом в США, подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру точную копию вымпела и специально изготовленный в честь этого события золотой значок.

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