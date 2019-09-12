Сеул, , 13:02 — REGNUM Резкое ухудшение отношений Южной Кореи и Японии в июле этого года привело к бойкоту японских товаров и снижению турпотока из Южной Кореи. В частности, почти 70% южнокорейцев отказались от запланированных поездок в страну восходящего солнца на фоне эскалации конфликта, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Исследователи из Корейского института культуры и туризма опросили 1300 человек и выяснили, что 69,3% респондентов отменили туристические поездки в Японию после введения Токио ограничений на экспорт некоторых товаров в Южную Корею.

Примечательно, что 43% передумавших туристов выбрали для отдыха южнокорейские города и курорты, а ещё 40% отправились во Вьетнам, Тайвань и Гонконг.