Веллингтон, , 12:49 — REGNUM Значительная часть населения Новой Зеландии не владеет в необходимой степени базовыми навыками грамотного человека. Об этом сообщает новозеландский информационный портал Stuff.

Эксперты Центра грамотности Новой Зеландии узнали, что, например, 150 тысяч жителей Кентербери обладают навыками на уровне 14-летнего ребёнка, о чем свидетельствуют результаты государственного теста на грамотность. В то же время, по всей стране свыше одного миллиона человек не умеют выполнять простые математические операции, например, умножение и деление, что требуется для сдачи теста на второй уровень. Во многом это обусловлено влиянием современных технологий и отсутствием поддержки людей, испытывающих проблемы с чтением и счетом, полагают учёные.

Из-за этого сотни тысяч людей испытывают трудности в повседневной жизни, что сказывается и на экономике страны: простые ошибки работников обходятся слишком дорого новозеландским компаниям.