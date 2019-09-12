Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM В Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении подполковника полиции, начальника 3 отделения отдела по Центральному району Санкт-Петербурга Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Женщину, офицера полиции, подозревают в получении взятки от мигранта за «ускорение» процедуры, позволяющей, в конечном итоге, получить российский паспорт.

По версии следствия, 16 ноября 2018 года подозреваемая получила от иностранки 15 тыс. рублей на банковскую карту за сокращение установленного срока оформления и выдачи вида на жительство в Российской Федерации.

Решается вопрос о предъявлении сотруднице полиции обвинения, мера пресечения уже избрана.

«Проводятся мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении подозреваемой целого ряда аналогичных преступлений», — добавили 12 сентября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Одновременно в Главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти идет служебная проверка по этому случаю. В пресс-службе Главка отметили, что преступление было выявлено оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД.

По результатам служебной проверки сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, отметили в Главке.