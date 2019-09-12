Сеул, , 12:45 — REGNUM В ежегодный рейтинг лучших вузов мира Times Higher Education (THE) попали учебные заведения Южной Кореи, сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно опубликованным данным, лучшим южнокорейским вузом в рейтинге THE оказался Сеульский национальный университет, который занял 64-е место. Также в рейтинг попал Университет Сонгюнгван заняв 89-е место в списке.

В Топ-200 попали еще несколько учебных заведений: Корейский институт передовых технологий (110-е), Пхоханский университет науки и технологий (146-е), Университет Корё (179-е), Университет Ёнсе (197-е)

Лидером рейтинга стал Оксфордский университет. На втором месте расположился Калифорнийский технологический институт, на третьем — Кембриджский университет.