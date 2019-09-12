Будапешт, , 12:52 — REGNUM Ласло Райк, венгерский архитектор, диссидент и художник-постановщик кино и театра, скончался в возрасте 70-и лет. Причина смерти не называется. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение сообщества архитекторов Венгрии на странице в соцсети Facebook.

Райк был вовлечен в диссидентское движение в Венгрии с 1970-х годов, участвовал в распространении подпольных изданий. После венгерской «революции» 1989 года Райк был избран в парламент.

Райк был обладателем множества международных наград за достижения в области архитектуры и дизайна, а также был отмечен за свою общественно-политическую деятельность.