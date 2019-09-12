Доха, , 13:02 — REGNUM Независимый эксперт ООН Обиора Окафор заявил, что Катару необходимо проделать большую работу по улучшению условий проживания рабочих-мигрантов, многие из которых участвуют в возведении инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

По словам эксперта, несмотря на то, что Катар ранее уже предпринял шаги по либерализации условий проживания мигрантов, например, отменил обязательные выездные визы и повысил зарплаты, они являются недостаточными. Проблемой является недостаточное количество выходных дней и частые отказы в совершении телефонных звонков. Кроме того, правовая защита женщин-мигрантов не соответствует необходимым стандартам.

Ранее Катар уже сталкивался с критикой со стороны международных организаций за недостаточную правовую защиту, предоставляемую сотням тысяч рабочих из развивающихся стран, работающих над проектами в преддверии Кубка мира по футболу 2022 года.