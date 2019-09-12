Москва, , 12:34 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились к министру просвещения Ольге Васильевой и губернатору Красноярского края Александру Уссу обращение по факту травли четвероклассника сосновоборской школы, устроенной администрацией учебного заведения из-за «неуставной» прически мальчика, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Парламентарии обеспокоены попытками руководства средней школы № 4 города Сосновоборска Красноярского края отстранить от занятий и перевести на домашнее обучение ученика за его прическу.

«Считаем, даже в случае абсолютной уверенности администрации школы в необходимости соблюдения учениками определенных стандартов, выбранный преподавателями метод показательной травли губительным для всей системы образования», — говорится в обращении.

Это показало и недавняя история барнаульской учительницы-спортсменки Татьяны Кувшинниковой, лишившейся работы за якобы недостаточно целомудренное фото в купальнике, напоминают парламентарии.

«Учитывая изложенное, просим Вас дать поручение изучить все обстоятельства данного инцидента и принять все необходимые меры для поиска компромиссного решения, прекращения травли ребенка и устранения очага конфликта», — просят депутаты Госдумы.

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