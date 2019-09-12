Кампала, , 12:51 — REGNUM 11 сентября в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что африканские беженцы, находящиеся в местах временного задержания в Ливии, будут депортированы в Руанду. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Данное решение было принято в соответствии с соглашением, которое было достигнуто властями Ливии и Руанды, а также руководством Африканского союза.

Первая группа в 500 беженцев из стран Африки южнее Сахары будет отправлена в столицу Руанды Кигали в ближайшие недели, еще более четырех тысяч должны будут быть депортированы позднее. До тех пор они будут находится в местах временного задержания в соответствии с «новым транзитным механизмом», разработанным и реализуемом при финансовой поддержке ЕС.