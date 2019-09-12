Дамаск, , 13:37 — REGNUM 11 сентября в ООН заявили, что более 70 тысяч человек, большая часть из которых женщины и дети, содержатся в бесчеловечных условиях в сирийском лагере беженцев Хауль. Данный лагерь расположен на северо-востоке Сирии на территории, находящейся под контролем курдов из Сирийских демократических сил (СДС), сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В ООН охарактеризовали лагерь как «гуманитарный ад», в котором отсутствуют базовые условия для проживания и медицинского обслуживания. По данным организации «Спасите детей», около 30% детей в возрасте до пяти лет, находящихся в лагере, страдают от острого недоедания, а информация Всемирной продовольственной программы ООН подтверждает постоянные случаи обезвоживания.

По последним данным, в лагере Хауль находятся беженцы из Ирака, Сирии, Палестины и других очагов напряженности на Ближнем Востоке, большая часть из них не имеет никаких регистрационных документов.