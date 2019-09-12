* Братьев-мусульман — запрещённая в России организация

Каир, , 12:37 — REGNUM 11 сентября египетский суд приговорил лидера египетского отделения организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохамеда Бади к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже в пользу ХАМАС. Аналогичное наказание получили его заместитель Хайрат аль-Шатер и еще девять высокопоставленных членов организации, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

По информации издания, пять других членов «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были приговорены к тюремному заключению на срок от 7 до 10 лет, а шестеро человек были оправданы.

Члены террористической организации были признаны виновными в «совершении преступлений в сотрудничестве с иностранными организациями», а именно с ХАМАС и ливанской Хезболлой, а также в «финансировании терроризма» и совершении действий, подрывающих стабильность и безопасность страны.

По египетским законам этот приговор все еще может быть обжалован в вышестоящей инстанции.