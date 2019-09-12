Хартум, , 13:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Судана объявило, что четыре человека заразились холерой в провинции Голубой Нил.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в своем заявлении Министр здравоохранения Акрам Али Аль-Том отметил, что Правительство страны уже оповестило о новых случаях заболевания Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Два должностных лица из Министерства здравоохранения Судана и ВОЗ посетили провинцию Голубого Нила с целью оказать содействие охране окружающей среды в регионе, а также гарантировать обеспечение безопасности воды, продовольствия и лекарственных средств.

Загрязненная и стоячая вода являются частыми причинами распространения заболеваний в некоторых районах Судана.