Гатчина, Ленинградская область, , 12:34 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области раскрыто убийство 52-летнего мужчины, который предоставлял услуги такси на своем автомобиле. Пассажир-убийца спрятал тело жертвы в лесу и некоторое время ездил на его машине.

Накануне в полицию обратились родственницы мужчины, сообщившие о его безвестном исчезновении вместе с автомобилем после того, как он отправился работать. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили 12 сентября в следственном управлении СКР по Ленобласти, по подозрению в убийстве задержан 32-летний житель Гатчинского района Ленинградской области.

По версии следствия, на одной из улиц поселка Тайцы Гатчинского района находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой мужчина вызвал такси, вызов принял его знакомый.

«По пути следования между водителем и пассажиром произошел в конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь таксиста, в результате получения которых мужчина скончался», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Спрятав тело убитого в лесополосе, злоумышленник сел за руль и уехал на автомобиле своей жертвы. Позже машина была обнаружена полицией в Ломоносовском районе Ленобласти.

Подозреваемый в ходе допроса указал местонахождение тела погибшего таксиста и рассказал об обстоятельствах преступления. Найдено орудие убийства.

«Следствием решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения и предъявлении обвинения», — добавили в органах СКР по Ленобласти.

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