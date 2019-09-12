Могадишо, , 13:00 — REGNUM Общее число погибших военнослужащих Миссии Африканского Союза (АС) в Сомали (АМИСОМ) составило около 1800. Об этом говорится в недавно опубликованном докладе американского эксперта Пола Уильямса по военной кампании, ведущейся против террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, данные о количестве погибших основаны на пяти источниках. Наиболее полные данные поступают из отчетов Африканского Союза о выплатах финансовых компенсаций семьям погибших в период после развертывания миссии в 2007 году.

Уильямс также ссылается на данные, в которых перечислены нападения на миротворцев миссии, и мемориальную стену, установленную в здании штаб-квартиры АС в Эфиопии.

«Приблизительное число погибших АМИСОМ в период с марта 2007 года по декабрь 2018 года составляет от 1483 до 1884 человек. Вероятно, что реальное число ближе к более высокому показателю этого диапазона», — пишет в своей работе Уильямс.

Уильямс отмечает, что невозможно точно определить количество погибших в ходе военной кампании миссии Африканского Союза, поскольку страны, предоставляющие воинские контингенты, не опубликовали списки потерь личного состава в Сомали.

«Все миротворцы, которые отдают свои жизни, должны быть публично признаны», — утверждает эксперт. «Не делать этого аморально», — утверждает Уильямс. Он также считает, что политика неразглашения информации может помешать семьям погибших получить материальную компенсацию, на которую они имеют право.