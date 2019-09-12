Новосибирск, , 12:24 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 12 сентября, открылась экспозиция, посвященная Герою Советского Союза Дмитрию Бакурову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров скончался в Новосибирске 26 апреля. Ему было 97 лет.

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Экспозиция открылась в Музее боевой славы воинов-сибиряков в Доме офицеров Новосибирского гарнизона.

«Чем дальше от нас по времени Великая Победа, тем больше наша ответственность за сохранение памяти о ней. Эта экспозиция поможет воспитывать современное поколение через увековечивание памяти о судьбах конкретных судьбах, таких как Дмитрий Алексеевич», — сказал на открытии заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

На мероприятии присутствовали родственники Дмитрия Бакурова. Они передали музею парадный китель Героя с орденами и медалями, знаковые фото и личные вещи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Бакуров родился 7 февраля 1922 года. В июле 1941 года добровольцем по путёвке комсомола был призван в Красную Армию. Он воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Был участником Курской битвы. Вместе с артиллеристами форсировал Десну, Днепр и Припять. Как освободитель прошёл через Белоруссию, Польшу, Чехословакию.

Был дважды ранен и контужен. Войну закончил под Прагой. Участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве — в 1945, 1990, 2000, 2005 и 2010 годах.

За мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза. Дмитрий Бакуров был награждён орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды; медалью «За отвагу».

Имя Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске.

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