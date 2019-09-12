Нью-Дели, , 12:41 — REGNUM В исследовании, проведенном аналитическим агентством Expat Insider, утверждается, что Индия входит в десятку худших стран по качеству жизни, а также по предлагаемым условиям работы. Согласно данным опроса, проведенного среди эмигрантов, страна заняла 59-е из 64 мест в рейтинге. В нем оценивался уровень удовлетворенности качеством жизни, а также трудовой и семейной жизнью.

Стоит отметить, что согласно данным исследования, страна занимает место в последней десятке уже третий год подряд. При этом около трети респондентов отметили, что не чувствуют себя в безопасности, находясь в Индии. Многих также беспокоит чрезмерная плата за коммунальные услуги.

По информации индийского новостного агентства Джагран, последние места в рейтинге стран заняли Кувейт, Италия и Нигерия. При этом, эмигранты назвали лучшими странами по качеству жизни Тайвань, Вьетнам и Португалию.