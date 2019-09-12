Нью-Дели, , 12:19 — REGNUM Министр культуры Индии Прахлад Сингх Патель сообщил общественности, что в общей сложности 2772 подарка, подаренных премьер-министру Нарендре Моди за последние 6 месяцев, уйдут с молотка в середине сентября. Ранее предметы коллекции, некоторые произведения искусства, тюрбаны, шали, мечи, статуэтки коров были выставлены в Национальной галерее современного искусства в Нью-Дели.

Сообщается, что вырученные средства пойдут на частичное финансирование правительственного проекта Namame Gange — национальной программы по очистке и сохранению реки Ганг.

По информации индийского новостного агентства Джагран, начальная цена на предметы коллекции варьируется от 200 рупий (примерно 183 рубля) до 250 тысяч рупий (примерно 229 тысяч рублей) за шелковый платок с лицом премьер-министра. Большинство этих подарков были вручены премьер-министру местными политическими лидерами, представителями религиозных групп и промышленности, тем не менее, в коллекции есть несколько экземпляров, подаренных жителями соседних стран.