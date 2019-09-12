Сеул, , 12:18 — REGNUM С 16 сентября в Южной Корее начнут выдавать водительские права, на обратной стороне которых будет продублирована информация на английском языке. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Национального агентства полиции.

По их словам, на обратной стороне водительского удостоверения будут отображены на английском языке имя, дата рождения, серия и номер водительских прав, а также тип транспортного средства.

Известно, что обновленный документ позволит гражданам Южной Кореи садиться за руль в 33 странах мира, включая Великобританию, Австралию, Сингапур и Канаду.

Ранее, для того чтобы сесть за руль автомобиля в другой стране жителям Южной Кореи нужно было получить международные водительские права или нотариально заверить перевод своих водительских прав.