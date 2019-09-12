Нью-Дели, , 13:46 — REGNUM Официальный представитель Совета по правам белуджей Раззак Белудж заявил, что официальные представители Пакистана постоянно лицемерят, когда затрагивают проблему Кашмира. Он также отметил, что руководство мусульманской страны «пытается скрыть свои злодеяния» в Белуджистане.

«Это чистое лицемерие. Они хотят скрыть случаи нарушения прав человека в Белуджистане, при этом обвиняют Индию в ООН», — заявил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, данное заявление прозвучало после того, как глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши высказался на сессии Совета ООН по правам человека по поводу ситуации в штате Джамму и Кашмир вскоре после отмены правительством Индии 370 статьи Конституции. Данная статья закрепляла за этим штатом особый статус.

Стоит также отметить, что в то время, когда министр иностранных дел выступал на сессии, напротив штаб-квартиры ООН проводились акции против притеснения прав человека в Пакистане.