Пекин, , 12:13 — REGNUM В Китае за последние два года увеличение численности постоянного населения, проживающего в городах страны, составило в среднем 0,8%. Таковы результаты исследования изменения численности населения в городах КНР, проведённого китайским поисковиком Baidu совместно с Университетом Цинхуа.

Читайте также: Численность населения Китая приблизилась к 1,4 млрд человек

За основу для анализа были взяты данные о постоянном населении Китая за январь 2019 года и январь 2017 года.

Так, согласно полученным данным, за последние два года два года общее количество постоянных жителей в половине городов Китая (в 1506 из 3022 городов страны) сократилось. При этом в 178 городах число горожан уменьшилось более чем на 15%.

Также по теме: Стареющий Китай: ожидается 35% населения старше 60 лет уже к 2050 году

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец 2018 года, численность населения материковой части Китая достигла 1,39 млрд человек, увеличившись на 5,3 млн человек в сравнении с предыдущим годом. При этом, согласно расчётам специалистов, к 2030 году численность населения Китая достигнет своего пика, превысив отметку в 1,45 млрд человек.

Читайте ранее в этом сюжете: К 2030 г. численность населения КНР достигнет 1,45 млрд человек