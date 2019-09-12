Нью-Дели, , 13:39 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди откроет 400 новых школ для представителей местных племен во время своего визита в штат Джаркханд. Помимо этого, по сообщениям официальных лиц, он запустит программу поддержки местных крестьян.

«Премьер-министр запустит программу по поддержке крестьян, а также откроет 400 школ для того, чтобы обеспечить качественное начальное, среднее и высшее образования для представителей зарегистрированных племен в этом районе», — говориться в официальном заявлении правительства.

По информации индийского новостного агентства Джагран, на строительство данных учебных заведений правительство выделило 100 миллиардов рупий (примерно 1,4 миллиардов долларов).

Помимо этого, в штате Джаркханд запланировано и строительство других инфраструктурных объектов, например нового здания ассамблеи, а также мультимодального терминала для судов.