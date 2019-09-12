Нью-Дели, , 12:23 — REGNUM Национальное космическое агентства Японии и Индии осуществят совместную лунную миссию в начале 2020-х годов. Спустя несколько дней после того, как НАСА высоко оценило усилия Индийской организации космических исследований в осуществлении лунной миссии Чандраян-2, представители японского правительства выразили надежду, что Индия продолжит активное изучение Луны.

«Национальное космическое агентство Японии и Индийская организация космических исследований планируют осуществить лунную полярную разведку, которая начнется в начале 2020-х годов», — отмечается в заявлении.

По информации индийского новостного агентства Джагран, японские ученые отметили, что, несмотря на неудачу миссии, индийцы внесли вклад в изучение естественного спутника Земли.

Напомним, что национальное космическое агентство Индии потеряло связь со своей лунной миссией во время приземления посадочного модуля на южную часть Луны.