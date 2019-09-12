Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:02 — REGNUM Министр здравоохранения и народной медицины Шри-Ланки Раджитха Сенаратне принял участие в церемонии открытия клинического центра 3D печати человеческих органов для последующей трансплантации. Центр будет функционировать в рамках отделения неотложной помощи и ортопедии в Национальной больнице Коломбо.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки Коломбо Пейдж, постройка нового клинического центра происходила в рамках программы «Глобальное сотрудничество по вспомогательным технологиям» Всемирной организации здравоохранения.

В своей речи Раджитха Сенаратне заявил, что все оборудование подразделения, включая сами 3D принтеры, было произведено на территории Шри-Ланки. Он также отметил, что новый центр в значительной степени будет способствовать развитию системы здравоохранения в стране и повышению уровня жизни простых граждан.