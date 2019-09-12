Анкара, , 13:48 — REGNUM В районе Богазкале турецкой провинции Чорум, где находятся останки столицы древнего Хеттского царства Хатусы, ведутся раскопки нового хеттского района. Руководит раскопками доцент Германского института археологии доктор Андреас Шахнер. Он заявил: «В этом году мы ведём работы в новом открытом районе, известном как «нижний город».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, доктор Андреас Шахнер заявил, что раскопки Хатусы, начатые в 1906 году стамбульским археологическим музеем, продолжаются уже 113 лет. По его словам, в 2019 году на ряду с раскопками упор сделан на работы в области реставрации.

Доктор Андреас Шахнер подчеркнул: «В основном мы работаем над раскопками зданий. Мы изучаем архитектуру, относящуюся к временам ассирийских торговых колоний, пережившую пожары. Этот период, предшествовавший хеттам, не был должным образом изучен в Хатусе. Во время раскопок у нас есть возможность своими глазами увидеть быт людей той эпохи, отстоящей от нашей на 3,5−4 тыс. лет».