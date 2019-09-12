Анкара, , 12:07 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что в результате атак сил Башара Асада и России в Идлибской зоне деэскалации с 17 сентября 2018 года по настоящее время город покинуло 1 млн беженцев. Зона деэскалации была провозглашена Турцией, РФ и Ираном 4−5 мая 2017 года на переговорах в Астане.

17 сентября 2018 года, несмотря на подписание соглашения, силы Башара Асада возобновили атаки на Идлиб. Обстрелы усилились начиная со 2 февраля 2019 года, с этого момента атакам подверглось 13 палаточных городков, 30 центров гражданской обороны, 67 зданий медицинского обеспечения, 114 школ, 18 рынков, 2 станции водоснабжения и 16 пекарней.

Глава Управления по координации действий в Сирии Мухаммад Халадж заявил: «С приходом зимы случится новая гуманитарная катастрофа. У большинства людей нет убежищ. После атак Асада на поселения к югу от Идлиба количество беженцев может возрасти до 1,5 млн человек».