Токио, , 11:55 — REGNUM Разработчики из студии Ys Net выпустили трейлер игры Shenmue III, посвящённый миру и атмосфере проекта. Ролик появился на YouTube-канале игры 11 сентября.

Видео называется Spirit Of The Land («Дух Земли»). В нём показаны локации из предстоящей игры и населяющие их люди.

Напомним, Shenmue III стала эксклюзивом магазина Epic Games Store. Многие игроки, профинансировавшие игру на Kickstarter, негативно восприняли эту новость и получили возможность вернуть потраченные средства.

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