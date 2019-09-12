Маунтин-Вью, США, , 11:50 — REGNUM Google планирует запустить в США два новых сервиса для наркоманов, пытающихся преодолеть зависимость. Об этом компания сообщила сегодня, 12 сентября, в своем официальном блоге.

Первый инструмент будет представлять собой сервис карт, с помощью которого люди, страдающие наркотической зависимостью, смогут найти ближайший из 33 тыс. реабилитационных центров США. Второй сервис позволит им быстро находить места продажи налоксона (препарат, применяющийся как антидот при передозировке опиоидов).

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Ранее компания Alphabet, которой принадлежит Google, открыла центр лечения наркотической зависимости. В 2018 году Google в партнерстве с DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) запустила сервис, показывающий на Картах Google места, где принимают препараты, содержащие опиоиды.

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