Анкара, , 13:41 — REGNUM Первая палата Конституционного суда Турецкой Республики по результатам проведенного заседания в соответствии со ст. 28 внутреннего регламента направила на рассмотрение Пленума частную жалобу от турецкого отделения фонда Wikipedia, требующую открыть доступ к интернет-энциклопедии на территории страны.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, третий абзац ст. 28 внутреннего регламента Конституционного суда Турции гласит: «Если решение, подлежащее вынесению по жалобе, рассмотренной в одной из палат, противоречит решению, вынесенному этой палатой ранее, или если эта палата решит, что из-за особого характера вопроса решение надлежит вынести Пленуму, дело может быть направлено для пленарного рассмотрения. Для передачи дела на рассмотрение Пленума председатель соответствующей палаты лично направляет его председателю Конституционного суда».

В соответствии с ним, Пленум Конституционного суда Турции позднее вынесет решение по данной частной жалобе. Напомним, что доступ к ресурсу Wikipedia на территории Турции был закрыт 29 апреля 2017 года по причине статей и комментариев, расцененных как содержащие террористическую риторику в отношении Турции.