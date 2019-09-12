Токио, , 11:52 — REGNUM Компания Nintendo представила «обзорный трейлер» игры The Legend of Zelda: Link's Awakening для Nintendo Switch. Ролик появился на официальном YouTube-канале компании 11 сентября.

По сюжету проекта, Линк оказывается на таинственном острове Кохолинт. Теперь герою предстоит познакомиться с местными жителями и отправиться в опасное приключение, чтобы вернуться домой.

Напомним, оригинальная The Legend of Zelda: Link's Awakening вышла в 1993 году для консоли Game Boy. Релиз ремейка состоится 20 сентября 2019 года.

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