Копенгаген, , 14:23 — REGNUM Согласно полицейской статистике, число заявлений о нападении только в датской столице Копенгагене за три последних года выросло с 2 839 до 4 255. Однако по мнению министра юстиции Ника Хеккерупа, за столь резким ростом количества заявлений может стоять несколько причин.

В ходе своего выступления в правовом комитете Фолькетинга глава ведомства отметил, что эти цифры не означают фактического повышения уровня уличной преступности в столице. Министр заявил, что население в целом стало более решительным в плане подачи заявления в полицию. Помимо этого, сотрудники различных госучреждений своей деятельностью способствуют тому, что граждане чаще обращаются в правоохранительные органы после драк, потасовок и других форм насилия — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Вместе с тем, проведенный министерством юстиции опрос жертв нападений демонстрирует, что фактическое увеличение количества таких эпизодов все же возросло. В целом, многие политики действительно предпринимают определенные шаги для того, чтобы свести случаи нападения, драк и т.д. до минимума. В частности, в неспокойных районах зачастую организуются уличные ночные патрули.