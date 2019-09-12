Копенгаген, , 11:43 — REGNUM Министерство Дании призывает подростков, молодежь, а также беременных женщин воздержаться от курения электронных сигарет. «Причиной тому, что мы настоятельно рекомендуем всем подросткам, молодым людям и беременным женщинам воздержаться от употребления электронных сигарет, является имеющаяся у нас информация о вреде вейпов для здоровья», — заявил начальник одного из отделов в министерстве здравоохранения Нильс Сандё.

По мнению ведомства, отказаться от такого вида курения должны также все те, кто употребляет и обычные сигареты. «В настоящее время мы не знаем, к каким последствиям может привести ежедневное курение вейпов. Не вызывает, однако, сомнения то, что такие сигареты вредны для здоровья», — заявил чиновник. Министерство здравоохранения Дании и ранее рекомендовало отказаться от курения электронных сигарет, но в последнее время ведомство уделило этому особое внимание — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Производители табачных изделий поддержали призыв министерства здравоохранения. Вместе с тем представители индустрии выразили сожаление в связи с тем, что власти, помимо подростков, молодежи и беременных женщин, призывают и обычных курильщиков отказаться от употребления электронных сигарет. Глава датской организации Tobakproducenterne Тине Мари Андерсен заявила: «Вейпы не самый здоровый продукт, однако они приносят меньше вреда здоровью, чем обычные сигареты».