Аддис-Абеба, , 13:08 — REGNUM Глава центрального банка Эфиопии Инагер Десси, выступая в парламенте, заявил, что правительству страны придется тратить огромные объемы золотовалютных резервов на закупку нефти, что станет причиной резкого повышения цен на автомобильное топливо. Многие владельцы автомобилей уже сейчас сильно страдают от уплаты огромных налогов на импорт — более 200% — которые включаются в стоимость автомобилей, бензина и дизельного топлива. Поэтому правительство страны запустило национальную программу «Повышения привлекательности электромобилей», чтобы уменьшить государственные траты на импорт топлива. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Addis Fortune.

В 2018/19 финансовом году Эфиопия потратила около 360 миллионов долларов США на закупки бензола. В то время как этот показатель все же ниже, чем расходы Эфиопии на импорт других видов топлива, необходимых для самолетов и строительных транспортных средств, в стране наблюдается рост транспортных расходов на 10% в год.

По словам представителей из министерства промышленности Эфиопии, хотя многие граждане и думают, что электромобили — это роскошные транспортные средства, подходящие только для миллионеров, заботящихся об экологии, большая часть развивающихся стран уже осознает, что они обещают стать важным экономическим фактором сбережения финансовых ресурсов. Эфиопия должна сосредоточиться на долгосрочной экономии от использования электрокаров. Вводя сниженные налоги на импорт б/у электромобилей, страна может начать эксперимент, необходимый для революции электромобилей в Африке. Несмотря на то, что в соответствии с этой политикой правительство будет получать меньшие средства от налогов в пунктах импорта, оно будет экономить свыше 1000 долларов США в год на каждый электрокар в импорте бензола на многие годы вперед.

В минпроме добавили, что топливная политика государства не должна заканчиваться импортом. Peugeot, Lifan и Geely — три компании, которые уже собирают автомобили в Эфиопии, уже распространяют свои электрические модели в развивающихся странах.