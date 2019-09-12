Медногорск, Оренбургская область, , 11:25 — REGNUM В пригороде Медногорске Оренбургской области пропала часть ограждения на мемориальном комплексе, посвященном воинам Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, по подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей.

В заявлением в полицию об исчезновении части ограды обратилась чиновница городской администрации. Мемориал лишился четырех пролетов металлического забора.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Задержаны двое ранее судимых мужчин. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенное изъято.

Добавим, в годы Великой Отечественной войны на территории Медногорска работало четыре эвакогоспиталя, из них два — в поселке Ракитянка. На сельском кладбище расположена братская могила советских воинов, и установлен мемориал «Воинам Советской Армии умершим от ран, полученных в боях Великой отечественной войны советского народа с германским фашизмом».