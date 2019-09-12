Вашингтон, , 11:25 — REGNUM В Соединённых Штатах в возрасте 58 лет скончался культовый исполнитель и автор песен Дэниел Джонстон. О скоропостижной кончине певца сообщил его бывший менеджер Джефф Тартаков, пишет газета Austin Chronicl.

Уточняется, что певец умер утром 10 сентября в своём доме в пригороде Хьюстона, штат Техас от сердечного приступа.

«Я глубоко опечален известием о смерти Даниэля. Для меня было величайшей честью и привилегией работать с Дэниелом Джонстоном — человеком, которого я считаю одним из величайших композиторов нашего времени. Он был другом, он был семьёй. Я буду очень скучать по нему, но буду улыбаться каждый раз, когда услышу его песни», — рассказал бывший менеджер исполнителя Том Гимбл.

https://www.facebook.com/danieldalejohnston/photos/a.1425768540791539/2394304127271304/

Известно, что певец на протяжении большей части своей жизни боролся с психическим заболеванием. Врачи поставили ему диагноз «маниакальная депрессия» и «шизофрения». Ещё в 2017 году Джонстон из-за обострившихся проблем со здоровьем объявил о своём уходе со сцены, однако объявил о своих планах на выпуск нового альбома.

Поклонником музыки Джонстона был Курт Кобейн. Его песни исполняли группы Nirvana и Pearl Jam.