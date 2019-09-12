Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Российские и иностранные туристы с интересом наблюдают за крестным ходом, который двигается по Невскому проспекту Санкт-Петербурга. С тротуаров главной городской магистрали туристы снимают происходящее на смартфоны, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент голова колонны, движущейся от Казанского собора в сторону Александро-Невской лавры, пересекает Фонтанку.

В целом на улицах утром в четверг людей немного, давка и неразбериха возникла только в районе Казанского, когда ради построения колонны был перекрыт не только Невский, но и Казанская улица для пешеходов, так что они упирались в ограждение, попадая в толпу, и возмущались происходящим.

Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией. Традиция крестного хода в этот день по Невскому проспекту была возобновлена в 2013 году.

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