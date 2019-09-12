Москва, , 11:17 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Согласно поправкам, полицейские будут обязаны информировать родственников или иных близких лиц пострадавшего о том, в какое медучреждение он направлен и какая помощь ему уже оказана, отметил глава комитета Госдумы Василий Пискарев («Единая Россия»).

Ранее родственники вынуждены были обзванивать все больницы в поисках попавшего в беду человека.

Также в соответствии с предложенными поправками, задержанные получат право на телефонный звонок не только близким, но и иным родственникам.

Вводится еще одна обязанность.

«Сотрудники полиции будут обязаны проинформировать собственника о проникновении на его земельный участок, произошедшем в его отсутствие. Ранее такая обязанность распространялась лишь на проникновение в жилые помещения», — сказал он.