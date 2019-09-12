Варшава, , 11:31 — REGNUM Разработчики из студии Illusion Ray объявили дату выхода своей хоррор-игры The Beast Inside. Её релиз состоится 17 октября 2019 года, сообщалось 11 сентября на странице игры на платформе Kickstarter.

Игрокам предстоит взять на себя управление Адамом, специалистом по шифрам из ЦРУ. Изучая старые документы он погружается в историю таинственного человека по имени Николас, жившего в 19-м веке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стала известна примерная дата релиза хоррор-игры Anthology of Fear. Она выйдет в первом квартале 2020 года.

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