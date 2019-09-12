Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Телеканал BBC Global News и стриминг Quibi договорились о выпуске ежедневного новостного шоу для мобильной платформы. Об этом сообщает портал Variety.

Стороны заключили договор о производстве для Quibi выпусков новостей, которые будут длиться до 5 минут. В репортажах пользователям расскажут о событиях во всем мире, а снимать их будут в штаб-квартире BBC в Лондоне.

Отмечается, что соглашению предшествовал уход из Quibi Дженис Мин, которая отвечала за новостной продукт Daily Essentials. Ранее стриминговый сервис заключил аналогичный договор с NBC News.

Запуск стриминга Quibi запланирован 6 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссер Стивен Спилберг снимает для платформы Quibi хоррор-сериал, который будут транслировать только в темное время суток. В сериал «После заката» войдут от 10 до 12 эпизодов.

Читайте также: Новый хоррор-сериал Спилберга можно будет посмотреть только ночью