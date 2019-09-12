Самара, , 11:06 — REGNUM Фестиваль деятелей интернета 404fest в девятый раз пройдет в Самаре 14 и 15 сентября, сообщает пресс-служба компании Mercury Development, которая является организатором мероприятия.

По словам организаторов, в этом году фестиваль соберет более 1500 участников из России и ближнего зарубежья.

В рамках фестиваля более 50 ведущих специалистов из Microsoft, Mail.ru, Яндекса, Skyeng поделятся практическими знаниями в области мобильных приложений, веб-разработок, дизайна, маркетинга, управления IT-проектами.

Напомним, на фестиваль 404 собираются специалисты IT-сообщества со всей России.