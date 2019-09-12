Владивосток, , 11:05 — REGNUM В Приморье за три года откроют 11 центров амбулаторной онкологической помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения края.

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«До конца 2019 года в Приморском крае запланировано открытие пяти онкоцентров: в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и два во Владивостоке — в двух поликлиниках, в девятой и шестой. В следующем ещё один, и пять центров уже в 2021 году», — сказала замдиректора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Администрация Приморья на эти цели в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013−2021 годы получит почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, 413,8 млн рублей поступили в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с общественностью Дальнего Востока на ВЭФ-2019 президент РФ Владимир Путин поручил выделить перинатальному центру Владивостока дополнительно 16 млн рублей на выхаживание недоношенных детей.