Омск, , 11:00 — REGNUM Ночные заморозки вновь ожидаются в Омске, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в мэрии города, ссылаясь на информацию областного главка МЧС.

Улица Ленина. Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, местами по региону в ночь на 13 сентября ожидаются заморозки от — 0 до — 5 °C.

Заморозки угрожают урожаю. Владельцам садовых и приусадебных участков рекомендуют принять меры по его защите.

Как сообщило ИА REGNUM, до этого жителей Омской области предупреждали о заморозках 10 сентября.

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