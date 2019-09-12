Омск, 12 сентября 2019, 11:00 — REGNUM Ночные заморозки вновь ожидаются в Омске, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в мэрии города, ссылаясь на информацию областного главка МЧС.
По данным синоптиков, местами по региону в ночь на 13 сентября ожидаются заморозки от — 0 до — 5 °C.
Заморозки угрожают урожаю. Владельцам садовых и приусадебных участков рекомендуют принять меры по его защите.
Как сообщило ИА REGNUM, до этого жителей Омской области предупреждали о заморозках 10 сентября.
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