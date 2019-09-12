Токио, , 11:21 — REGNUM 38-летний житель Японии 12 сентября подал против работодателя исковое заявление в суд Токио на возмещение материального ущерба, оценив его в 4, 4 млн иен ($41 000. Ответчиком выступает производитель спортивной одежды Asics, сообщает агентство Daily Mail.

Мужчина утверждает, что после того, как он взял отпуск по уходу за ребенком, его перевели на работу, которая не соответствовала его «навыкам и опыту». Истец говорит, что он испытал на себе известное в Японии pata-hara (преследование отцовства).

Истец взял годичный отпуск в 2015—2016 годах, когда родился его первый ребенок, и еще один в 2018—2019 годах, после рождения второго ребенка. Он обвинил своего работодателя, Asics, в «эффективном наказании» его за свое решение.

По закону, в Японии предоставляется отпуск по уходу за ребенком сроком до года, который могут взять оба родителя. Также возможен дополнительный отпуск сроком на шесть месяцев в случае отсутствия места для ребенка в детском саду. Отпуск по уходу за ребенком не оплачивается работодателями, но существуют государственные субсидии.