Москва, , 10:50 — REGNUM Предварительная проверка начата в Роструде в связи с сообщениями о «сотрудниках с нулевой зарплатой» в Московском государственном университете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Аскольд Иванчик рассказал в Facebook о сокращениях всех сотрудников исторического факультета, работавших по совместительству. Коллеги объяснили профессору, что «истфак совсем обнищал».

«Выяснилось, что всё официально и МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой», — написал Иванчик.

В Роструде отметили, что сотрудники МГУ не обращались в ведомство по вопросам, связанным с оформлением совместительства и оплаты труда. Однако после появления такой информации в СМИ организована предварительная проверка, отмечает ТАСС.

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