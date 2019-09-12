Москва, , 10:46 — REGNUM Заявление российского историка, члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика о том, что на историческом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова не платят зарплату приглашённым лекторам, не соответствует реальному положению дел, заявили в деканате истфака.

Из комментария и.о. декана исторического факультета МГУ, профессора Льва Белоусова следует, что заработная плата сотрудникам, работающим по совместительству, выплачивается в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой. Вместе с тем, отметил Белоусов, уважаемый учёный, поднявший шум в интернете, не обращался начале нового учебного года к руководству факультета, и ему не предлагалось читать лекции в университете.

Напомним, двумя днями ранее Иванчик написал на своей странице в Facebook, что с 2006 года преподает на историческом факультете МГУ в качестве совместителя, а в новом учебном году ему предложили читать лекции на безвозмездной основе. «Выяснилось, что все официально и МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой», — сообщил учёный.

В ответ на опровержение, поступившее с истфака, Иванчик сообщил, что новый декан не счел нужным с ним встретиться, чтобы сообщить о непродлении контракта, но предложение читать лекции безвозмездно ему поступало.

«Предложение продолжать читать лекции на безвозмездной основе мне было сделано, и сделано тем сотрудником кафедры, который обычно и раньше занимался моим ежегодным оформлением на факультет», — написал Иванчик.