Токио, , 10:41 — REGNUM Разработчики из Square Enix показали первый сюжетный трейлер предстоящего ремейка игры Final Fantasy VII. Ролик появился на официальном YouTube-канале франшизы 11 сентября.

В трейлере главные герои проекта Клауд, Айрис, Тифа и Баррет отправляются в путешествие, сражаясь с многочисленными противниками. В ролике также показали агентов компании Шин-Ра.

Ранее героиню из Final Fantasy VII Тифу Локхарт сделали одним из бойцов в файтинге Dissidia Final Fantasy NT. Управляя ей, игроки смогут использовать древнее боевое искусство Zangan-Ruy.

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