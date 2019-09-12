Токио, , 10:35 — REGNUM Опубликованы скриншоты предстоящей игры Project Resistance компании Capcom, действие которой происходит во вселенной Resident Evil. Компания представила игру сегодня, 12 сентября, на выставке Tokio Game Show.

https://twitter.com/ComicBook/status/1172000140086972416

До этого Capcom выпустила рекламный трейлер, в котором в том числе был показан геймплей. Главным отличием Project Resistance станет то, что это будет асимметричная онлайн-игра (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) для пяти человек.

В каждом матче игрок, играющий за искуственный интеллект, наблюдая за происходящим через видеокамеры, будет ставить препятствия и ловушки для четырех других геймеров. Он также сможет напрямую понтролировать монстров, в том числе Тирана

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Project Resistance выйдет на платформах PS4, Xbox One и ПК. К сожалению, Capcom пока не назвала дату релиза игры, однако ранее компания сообщила, что бета-версия появится в октябре 2019 года.